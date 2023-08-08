Alemin Kıralı'nın Oben’i bikinili pozlarıyla dönüp dönüp bir daha baktırdı "Sevdiğimin omzuna kondum" Sevgilisiyle paylaşan Birsu Demir...

Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, son haliyle sık sık adından söz ettirmişti. Kimi takipçileri tarafından Dua Lipa'ya kimisi tarafından ise Neslihan Atagül'e benzetilen Birsu Demir, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Bikinili paylaşım yapan Birsu Demir paylaşımına "Sevdim, geldim, koştum. Denizi arkama alıp sevdiğimib omzuna kondum" notunu düştü. İşte detaylar...