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Alemin Kıralı'nın Oben’i bikinili pozlarıyla dönüp dönüp bir daha baktırdı "Sevdiğimin omzuna kondum" Sevgilisiyle paylaşan Birsu Demir...

Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, son haliyle sık sık adından söz ettirmişti. Kimi takipçileri tarafından Dua Lipa'ya kimisi tarafından ise Neslihan Atagül'e benzetilen Birsu Demir, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Bikinili paylaşım yapan Birsu Demir paylaşımına "Sevdim, geldim, koştum. Denizi arkama alıp sevdiğimib omzuna kondum" notunu düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 10:15 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 10:16
Alemin Kıralı’nın Oben’i bikinili pozlarıyla dönüp dönüp bir daha baktırdı Sevdiğimin omzuna kondum Sevgilisiyle paylaşan Birsu Demir... 1

Son dönemde değişen imajıyla adından sık sık söz ettiren Birsu Demir'den bikinili pozlar.

Alemin Kıralı’nın Oben’i bikinili pozlarıyla dönüp dönüp bir daha baktırdı Sevdiğimin omzuna kondum Sevgilisiyle paylaşan Birsu Demir... 2

2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan Alemin Kralı dizisinde; Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız ve Zeynep Gülmez yer aldı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i bikinili pozlarıyla dönüp dönüp bir daha baktırdı Sevdiğimin omzuna kondum Sevgilisiyle paylaşan Birsu Demir... 3

Dizi Şafak Sezer'in hayat verdiği Aslan Kral'ın yaşadıklarını konu edinirken, komik sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti. Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir ise Aslan'ın istediklerini yapan sert bir kızı canlandırıyordu.

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