Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın "Midem bulandı o son oldu" dedi gerçekleri bir bir itiraf etti! Tesettüre giren Güneş...

Yarışmacı olarak katıldığı Popstar ile duyuran, şimdilerde YouTube'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Özlem Güneş'in son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Ebru Gündeş'in dekolte çıkışının kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Güneş'in "Ben manken değilim dekolte giymem" demesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı. İşte sonrasında tesettüre giren ve hayatını değiştren Güneş'in son hali.