Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın "Midem bulandı o son oldu" dedi gerçekleri bir bir itiraf etti! Tesettüre giren Güneş...

Yarışmacı olarak katıldığı Popstar ile duyuran, şimdilerde YouTube'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Özlem Güneş'in son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Ebru Gündeş'in dekolte çıkışının kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Güneş'in "Ben manken değilim dekolte giymem" demesi Armağan Çağlayan'ı çıldırtmıştı. İşte sonrasında tesettüre giren ve hayatını değiştren Güneş'in son hali.
Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında jüri olan Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'ın, dekolte giymediği için eleştirdiği Popstar Özlem, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.
Yıllar sonra ortaya çıkan Özlem Osma tesettüre girdikten sonra adını da Mekselina İslam olarak değiştirdi.
"İSLAMDA KENDİMİ BULDUM"
"İslamda kendimi buldum" diyen Popstar Özlem konuşmasında şunları söyledi:
"Adımı değiştireyim diye düşünmedim ama sosyal medya hesabı açarken bu ismi düşündüm. Sayfa da öyle kaldı" dedi.