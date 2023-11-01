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6. kez damat olma hayalleri kuruyordu! Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç’ın şarkısında neden ağladığını açıkladı: 19 yaşında bir kız...

Kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Mehmet Ali Erbil, sevgilisine aldığı tektaş yüzükle uzun süre konuşuldu. Erbil, daha sonra ise Serdar Ortaç ile sosyal medya üzerinden açtığı ortak canlı yayında 'Bilsem Ki' şarkısından bahsedildiği anlarda ağlayarak adından söz ettirdi. Görenleri şaşkına çeviren bu olaydan bir gün 6. kez damat olma hayalleri kuran Erbil'in ilişkisinin bittiği ortaya çıktı. Nişantaşı'nda görüntülenen Erbil, canlı yayında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 11:25 Güncelleme 01 Kasım 2023, 11:25
6. kez damat olma hayalleri kuruyordu! Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç’ın şarkısında neden ağladığını açıkladı: 19 yaşında bir kız... 1

Mehmet Ali Erbil, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca magazin gündeminde yer aldı.

6. kez damat olma hayalleri kuruyordu! Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç’ın şarkısında neden ağladığını açıkladı: 19 yaşında bir kız... 2

Ünlü şovmen, son olarak ise kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile yaşadığı aşkla tüm dikkatleri üzerine topladı.

6. kez damat olma hayalleri kuruyordu! Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç’ın şarkısında neden ağladığını açıkladı: 19 yaşında bir kız... 3

Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'a, doğum günü partisinde özel yapım bir yüzük hediye ederek evlilik teklifinde bulundu.

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