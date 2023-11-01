2 çocuk annesi Pelin Karahan oğullarıyla gezmede! Ali Demir ile Eyüp Can'ın son hali şaşırttı: Ne kadar büyümüşler!

2013 yılında nikah masasına oturduğu Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, önceki gün oğullarıyla görüntülendi. İki oğluyla bir eğlence merkezinde kameralara yansıyan Karahan, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Ünlü oyuncunun oğulları Ali Demir ile Eyüp Can'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada "Pelin çocukları büyütmüş" yorumu yapıldı.