2 çocuk annesi Pelin Karahan oğullarıyla gezmede! Ali Demir ile Eyüp Can'ın son hali şaşırttı: Ne kadar büyümüşler!

2013 yılında nikah masasına oturduğu Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Karahan, önceki gün oğullarıyla görüntülendi. İki oğluyla bir eğlence merkezinde kameralara yansıyan Karahan, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Ünlü oyuncunun oğulları Ali Demir ile Eyüp Can'ın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medyada "Pelin çocukları büyütmüş" yorumu yapıldı.
Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, 2013 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturdu.
Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, oğulları Ali Demir'i 2014'te, Eyüp Can'ı 2017'de dünyaya getirdi.
Önceki gün oğullarıyla kameralara takılan Karahan, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.