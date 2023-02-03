Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın! Ebru Gündeş'in dekolte çıkışı rahatsız etmişti tesettüre girdi adını değiştirdi: "Midem bulandı o son..."

Mekselina adını alan eski yarışmacı "Orada hiç rahat değildim. Beni olduğumdan farklı biriymiş gibi göstermeye çalıştılar. Sürekli kıyafetim eleştiriyor. Açık giyinmezsen... Arka tarafta da böyle. Ekranda da sadece kıyafetim eleştiriliyor. Ebru Gündeş bana 'Dekolte giymen gerekirse giyer misin?' dedi. Ben de giymem dedim. Bu ekrana yansıyınca rahatsız oldum" dedi.