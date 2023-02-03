Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın! Ebru Gündeş'in dekolte çıkışı rahatsız etmişti tesettüre girdi adını değiştirdi: "Midem bulandı o son..."
Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın! Ebru Gündeş'in dekolte çıkışı rahatsız etmişti tesettüre girdi adını değiştirdi. Popstar Özlem Güneş'in son hali ve itiraf gündeme bomba gibi düştü. Yarışmacı olarak katıldığı Popstar ile duyuran, şimdilerde YouTube'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Özlem Güneş, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İşte evlendikten sonra tesettüre giren ve Mekselina İslam adını alan Özlem Güneş'in hikayesi...
"MİDEM BULANDI O SON SAHNEM OLDU"
Popstar Özlem Güneş'in son haline bakın! Ebru Gündeş'in dekolte çıkışı rahatsız etmişti tesettüre girdi adını değiştirdi.
Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında jüri olan Ebru Gündeş, Bülent Ersoy ve Armağan Çağlayan'ın, dekolte giymediği için eleştirdiği Popstar Özlem, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Yıllar sonra ortaya çıkan Özlem Osma tesettüre girdikten sonra adını da Mekselina İslam olarak değiştirdi.
"İSLAMDA KENDİMİ BULDUM"
"İslamda kendimi buldum" diyen Popstar Özlem konuşmasında şunları söyledi:
"Adımı değiştireyim diye düşünmedim ama sosyal medya hesabı açarken bu ismi düşündüm. Sayfa da öyle kaldı" dedi.
Mekselina adını alan eski yarışmacı "Orada hiç rahat değildim. Beni olduğumdan farklı biriymiş gibi göstermeye çalıştılar. Sürekli kıyafetim eleştiriyor. Açık giyinmezsen... Arka tarafta da böyle. Ekranda da sadece kıyafetim eleştiriliyor. Ebru Gündeş bana 'Dekolte giymen gerekirse giyer misin?' dedi. Ben de giymem dedim. Bu ekrana yansıyınca rahatsız oldum" dedi.