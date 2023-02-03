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Haberler Magazin Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise 'aşkını' öğrenince: "Söylenmedi hiç!"

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise 'aşkını' öğrenince: "Söylenmedi hiç!"

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise 'aşkını' öğrenince Mehmet Dinçerler'in Twetter'dan attığı o tweet herkesi şaşkına çevirdi. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Icardi'ya aşık olduğuna yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşerken Mehmet Dinçerler cephesinden bomba bir hamle geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
03.02.2023 10:18 - Son Güncelleme: 03.02.2023 10:52
Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise ’aşkını’ öğrenince: Söylenmedi hiç!

"SÖYLENMEDİ HİÇ!"

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise 'aşkını' öğrenince Mehmet Dinçerler'den gelen gönderme gündeme bomba gibi düştü.

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Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise ’aşkını’ öğrenince: Söylenmedi hiç!

30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise, Icardi ile aşk mı yaşıyor?

Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise ’aşkını’ öğrenince: Söylenmedi hiç!

Belçika'dan arkadaşı olan Galatasaraylı Mertens'in eşi ile Galasasaray – Ümraniyespor maçında görüntülenen Hadise'nin gönlünü 3 çocuk babası Icardi'ye kaptırdığı ileri sürüldü.

Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise ’aşkını’ öğrenince: Söylenmedi hiç!

İddiaya göre geçtiğimiz haftalarda Hadise, 'Icari'den hoşlanıyorum' dedi ve tanışmak istediğinin sinyallerini verdi.

Hadise’nin eski eşi Mehmet Dinçerler’den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise ’aşkını’ öğrenince: Söylenmedi hiç!

Ardından dün 3-2'lik galibiyetle biten maça giden Hadise'nin keyifli halleri oldukça dikkat çekti.

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