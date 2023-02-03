Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise 'aşkını' öğrenince: "Söylenmedi hiç!"
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise 'aşkını' öğrenince Mehmet Dinçerler'in Twetter'dan attığı o tweet herkesi şaşkına çevirdi. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise'nin Icardi'ya aşık olduğuna yönelik iddialar gündeme bomba gibi düşerken Mehmet Dinçerler cephesinden bomba bir hamle geldi. İşte detaylar...
03.02.2023 10:18 - Son Güncelleme: 03.02.2023 10:52
"SÖYLENMEDİ HİÇ!"
Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'den olay çıkış! Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi ile Hadise 'aşkını' öğrenince Mehmet Dinçerler'den gelen gönderme gündeme bomba gibi düştü.
30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise, Icardi ile aşk mı yaşıyor?