Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un oğlu Kerim Rahmi Koç kaza geçirdi! Apar topar özel uçakla İstanbul’a getirildi işte sağlık durumu

Özel uçakla İstanbul'a getirilip ailesine ait hastaneye yatırılan Kerim Rahmi'nin yapılacak tetkiklerin ardından ameliyat olup olmamasına karar verilecek. Bu arada babası Ali Koç da, 2016'da yine ailece gittikleri Courchevel'deki sömestr tatilinde kayak yaparken düşüp omzunu kırmıştı. İstanbul'a getirilen Ali Bey'in omzuna operasyonla çivi takılmıştı.