Ateş Kuşları’nın Gülayşe’si ve Barbaros’u ilk kez anlattı! İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan: "O sahnelerde burnunuzun direği sızlayacak"
Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si ve Barbaros'u ilk kez anlattı! İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan Cuma günü izleyici karşısına çıkacak olan dizinin başrol oyuncuları İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan rolleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncular dizide mücadele ve umudum bir arada olduğunu söylerken İlayda Alişan, "Bazı sahnelerde burnumuzun direği sızlayacak, bazı sahnelerde ise bu çocukların hayatla mücadelesi olmasına rağmen, kendi aralarında birbirlerine bu kadar bağlı kalmış olması seyirciyi hüzünlendirirken gülümsetecek" ifadelerini kullandı.
ATEŞ KUŞLARI BAŞLIYOR
Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si ve Barbaros'u ilk kez anlattı! İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan Ateş Kuşları hakkında izleyicilere minik detaylar verdi, bakın neler söyledi.
atv'nin yapımını Bozdağ Film'in, yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği yeni dizisi Ateş Kuşları, Cuma günü ekran yolculuğuna başlıyor. Duygu yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla, sezonun en çok konuşulacak dizileri arasında yerini alan Ateş Kuşları'nın Gülayşe'si "İlayda Alişan" ve Barbaros'u "Burak Tozkoparan" rolleri hakkında ilk kez konuştu.
"İNANILMAZ BİR MÜCADELE HİKAYESİ VAR"
İzleyiciyi duygu yüklü bir dizi beklediğinden bahseden İlayda Alişan; "Bazı sahnelerde burnumuzun direği sızlayacak, bazı sahnelerde ise bu çocukların hayatla mücadelesi olmasına rağmen, kendi aralarında birbirlerine bu kadar bağlı kalmış olması seyirciyi hüzünlendirirken gülümsetecek. Bu dizide inanılmaz bir mücadele hikayesi var. Bu kadar derinden işlenmiş bir proje hiç okumamıştım. Gülayşe daha bebek iken çöpe bırakılıyor ve sokak çocukları onu çöpte bulup büyütüyor. Sıcacık bir aile ortamı veriyorlar ama Gülayşe aslında sokakta büyüdüğü için hiçbir duyguyu bilmiyor. Bildiği tek şey ailesi olarak gördüğü sokak çocuklarının ona öğrettiği güven, şefkat ve sevgi. Onlarla birlikte büyürken birden bir karakterimiz geliyor ve Gülayşe o karaktere aşık oluyor" şeklinde konuştu.
"KAN BAĞINA GEREK OLMADAN, AİLE NASIL OLUR DUYGUSUNU BU DİZİDE ÇOK NET GÖREBİLİRİZ"
Dizinin Barbaros'u Burak Tozkoparan ise, "İlk tanıtımda ve ikinci tanıtımda duygusal olarak çok etkilendim ve bu projenin bir derdi olduğunu, bir şeylere dokunmak istediğini çok net anladım. Gerçekten çok hoş, çok tatlı bir aile dizisi de diyebiliriz. Kan bağına gerek olmadan, aile nasıl olur duygusunu bu dizide çok net göreceğiz. Ben bu dizide Barbaros karakterini canlandırıyorum. Karakterim, birazcık daha dallı budaklı, iki dünya arasında bir köprü oluşturuyor. Problemli bir geçmişi var, derdi var, bir hedefi var, bir amacı var ve bunun peşinden koşmaya adeta yemin etmiş bir adam. Hayallerinin peşinden koşuyor" açıklamalarında bulundu.