Popstar Mehtap’tan Hülya Avşar itirafı! O gerçeği ilk kez açıkladı! “Helin Avşar çok aradı” Pavyon açıklamasıyla gündemdeydi...

Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile tanınan Mehtap Yılmaz, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla magazin manşetlerinde sık sık yer aldı. Özellikle sosyal medyada trend olan Dilber dansına gösterdiği tepkiyle çok konuşulan ünlü isim, şimdi ise Hülya Avşar itirafıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yıllar sonra Avşar'la ilgili bir gerçeği açıklayan Yılmaz, herkesi şaşkına çevirdi. İşte Mehtap Yılmaz'ın o açıklaması...
Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile adını geniş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi.
Yılmaz, son olarak sosyal medyada trend olan Dilber dansına gösterdiği tepkiyle gündem oldu.
Yılmaz, yayınladığı videoda akım haline gelen pavyon dansını yapan isimleri eleştirerek "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da "bizi kurtarın" diye yalvaracaklar" dedi.