Popstar Mehtap’tan Hülya Avşar itirafı! O gerçeği ilk kez açıkladı! “Helin Avşar çok aradı” Pavyon açıklamasıyla gündemdeydi...

Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile tanınan Mehtap Yılmaz, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla magazin manşetlerinde sık sık yer aldı. Özellikle sosyal medyada trend olan Dilber dansına gösterdiği tepkiyle çok konuşulan ünlü isim, şimdi ise Hülya Avşar itirafıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yıllar sonra Avşar'la ilgili bir gerçeği açıklayan Yılmaz, herkesi şaşkına çevirdi. İşte Mehtap Yılmaz'ın o açıklaması...