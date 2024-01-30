SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Nur Fettahoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü isim çıktı! “Hiç benzemiyorlar” Meğer onu da ekranlardan tanıyormuşuz...

Kağıt Ev, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil, Fi gibi yapımlarda rol alan Nur Fettahoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Fettahoğlu'nun kendisi gibi ünlü olan kardeşini kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Abla-kardeş için "Hiç benzemiyorlar" yorumu yapıldı. İşte Nur Fettahoğlu'nun kendisi gibi ünlü olan kız kardeşi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 12:58 Güncelleme 30 Ocak 2024, 12:58
Nur Fettahoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü isim çıktı! “Hiç benzemiyorlar” Meğer onu da ekranlardan tanıyormuşuz... 1

Kağıt Ev, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil, Fi gibi yapımlarda rol alan Nur Fettahoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Nur Fettahoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü isim çıktı! “Hiç benzemiyorlar” Meğer onu da ekranlardan tanıyormuşuz... 2

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?
Rize kökenli Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980'de Duisburg'da doğdu. Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun çiftinin 3 kızından biri olan Fettahoğlu, Beşiktaş Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladı.

Nur Fettahoğlu’nun kız kardeşi bakın hangi ünlü isim çıktı! “Hiç benzemiyorlar” Meğer onu da ekranlardan tanıyormuşuz... 3

Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra borsa spikerliği yapmaya başlayan Fettahoğlu, o sırada tanıştığı ve bir dönem evli olduğu Murat Aysan'ın etkisiyle eğitime devam etmeye karar verdi.

SON DAKİKA