Kağıt Ev, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil, Fi gibi yapımlarda rol alan Nur Fettahoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Fettahoğlu'nun kendisi gibi ünlü olan kardeşini kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Abla-kardeş için "Hiç benzemiyorlar" yorumu yapıldı. İşte Nur Fettahoğlu'nun kendisi gibi ünlü olan kız kardeşi...