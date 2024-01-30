Kağıt Ev, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Babil, Fi gibi yapımlarda rol alan Nur Fettahoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?
Rize kökenli Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980'de Duisburg'da doğdu. Sinan ve Fatma Fettahoğlu'nun çiftinin 3 kızından biri olan Fettahoğlu, Beşiktaş Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladı.
Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra borsa spikerliği yapmaya başlayan Fettahoğlu, o sırada tanıştığı ve bir dönem evli olduğu Murat Aysan'ın etkisiyle eğitime devam etmeye karar verdi.