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Haberler Magazin Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun bitmek bilmeyen tatilleri tüm hızıyla devam ediyor! 'Roman'ın deniz keyfi

Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun bitmek bilmeyen tatilleri tüm hızıyla devam ediyor! 'Roman'ın deniz keyfi

2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, iki ay önce bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Bir süre önce ailece tatile çıkan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in tatilleri tam gaz devam ediyor. Önceki gün bir plajda öğle saatlerinde denize giren çift, minik bebekleri Roman'ı suya sokarak serinlettiler. O anlar kameralara böyle yansıdı.

13.08.2021 10:31 - Son Güncelleme: 13.08.2021 10:31
Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun bitmek bilmeyen tatilleri tüm hızıyla devam ediyor! ’Roman’ın deniz keyfi

2018'de nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, birkaç ay önce oğulları Roman'ın kucaklarına almıştı. İlk kez anne-baba olmanın sevinicini yaşayan ünlü çift, doğumdan kısa bir süre sonra tatil sezonunu açmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun bitmek bilmeyen tatilleri tüm hızıyla devam ediyor! ’Roman’ın deniz keyfi

ÖĞLE SAATİNDE DENİZDE
Bir süredir Çeşme'de deniz ve güneşin tadını çıkaran Can Bonomo ve Öykü Karayel, önceki gün bir plajda objektiflere yansıdı.

Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun bitmek bilmeyen tatilleri tüm hızıyla devam ediyor! ’Roman’ın deniz keyfi

OĞULLARINI SERİNLETTİLER
Öğle saatlerinde denize giren Karayel-Bonomo çifti, minik bebekleri Roman'ın el ve ayaklarını suya sokarak serinlettiler.

Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun bitmek bilmeyen tatilleri tüm hızıyla devam ediyor! ’Roman’ın deniz keyfi

Eşi oğluna doğru denizde yürüyen 34 yaşındaki Can Bonomo, ufak bir sohbet etti. Mutlu aile daha sonra hep beraber localarına geçtiler.

Öykü Karayel ile Can Bonomo’nun bitmek bilmeyen tatilleri tüm hızıyla devam ediyor! ’Roman’ın deniz keyfi

ROMANTİK ANLAR
Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da denize girerken objektiflere yansımıştı. Bonomo, bir ara dalgaların arasında eşi Karayel'i havaya kaldırmıştı. Denizde aşk dolu dakikalar geçiren çiftin bu halleri objektiflere yansımıştı.

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