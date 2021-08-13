Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun bitmek bilmeyen tatilleri tüm hızıyla devam ediyor! 'Roman'ın deniz keyfi
2018 yılında nikah masasına oturan Can Bonomo ile Öykü Karayel, iki ay önce bebekleri Roman'ı kucaklarına almıştı. Bir süre önce ailece tatile çıkan Can Bonomo ve Öykü Karayel'in tatilleri tam gaz devam ediyor. Önceki gün bir plajda öğle saatlerinde denize giren çift, minik bebekleri Roman'ı suya sokarak serinlettiler. O anlar kameralara böyle yansıdı.
13.08.2021 10:31
- Son Güncelleme: 13.08.2021 10:31