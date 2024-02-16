Popstar Mehtap Yılmaz kuzeni Hülya Avşar’a itiraf etti! “Bir sevişmedikleri kalıyordu” Yıllar sonra bir araya gelip...

Popstar Alaturka programı ile adını geniş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi. Özellikle sosyal medyada trend olan Dilber dansına gösterdiği tepkiyle gündeme gelen Yılmaz, bu kez kuzeni Hülya Avşar'a yaptığı itirafla dikkat çekti. İşte "Bir sevişmedikleri kalıyordu" diyen Mehtap Yılmaz'ın o açıklaması...
Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile adını geniş kitlelere duyuran Mehtap Yılmaz, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettirdi.
Yılmaz, geçen haftalarda da sosyal medyada trend olan Dilber dansına gösterdiği tepkiyle gündem oldu.
Yılmaz, yayınladığı videoda akım haline gelen pavyon dansını yapan isimleri eleştirerek "Bunların hepsini alacaksın bir pavyona koyacaksın, bunlar burada 15 gün dansçı olarak masa masa gezecekler o hayatın gerçek yüzünü görecekler, sonra da "bizi kurtarın" diye yalvaracaklar" dedi.