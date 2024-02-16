Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer’den yıllar sonra gelen taciz itirafı! Arka Sokaklar'a konuk olan Serpil Örümcer...

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Serpil Örümcer, yıllar sonra açıklamalarıyla gündem oldu. Bir magazin programına konuk olan Yeşilçam yıldızı, yıllar önce yaşadığı taciz olayını canlı yayında anlattı. "Gazinoda masa masa dolaşıyorsunuz, adamlar göğsüne para sıkıştırıyor" diyerek başından geçenlerden bahseden Örümcer, kısa sürede gündem oldu. İşte Serpil Örümcer'in o açıklamaları...