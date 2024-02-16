Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Serpil Örümcer, yıllar sonra açıklamalarıyla gündem oldu. Bir magazin programına konuk olan Yeşilçam yıldızı, yıllar önce yaşadığı taciz olayını canlı yayında anlattı. "Gazinoda masa masa dolaşıyorsunuz, adamlar göğsüne para sıkıştırıyor" diyerek başından geçenlerden bahseden Örümcer, kısa sürede gündem oldu. İşte Serpil Örümcer'in o açıklamaları...
1952 doğumlu Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer, dillere destan güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu.
1967 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci olan ve henüz 14 yaşındayken şöhretin kapılarını aralayan Örümcer'e bacaklarının uzunluğu nedeniyle 'Bayan bacak' lakabı takıldı.
Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer, yıllar sonra açıklamalarıyla gündem oldu. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yeşilçam yıldızı, yıllar önce yaşadığı taciz olayını canlı yayında anlattı.