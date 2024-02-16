Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer eşi Erkan Kolçak Köstendil'in...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin kayınvalidesi Pembe rolüyle izleyici karşısına çıkan Sibel Taşçıoğlu'nun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Sibel Taşçıoğlu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey ise eşi oldu. Erkan Kolçak Köstendil detayı ise duyanları şaşkına çevirdi. Bakın Sibel Taşçıoğlu'nun eşi kimmiş...