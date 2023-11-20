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Popstar Mehtap Yılmaz gözyaşlarına boğuldu: Yüzde 80 felç kalma ihtimalim vardı! Seda Sayan ifşasının ardından...

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, günlerde Seren Serengil'in programında ortaya çıkmıştı. Seda Sayan ile ilgili itiraflarda bulunan Yılmaz'ın anlattıkları ağızları açık bırakırken ünlü isim, birkaç gün sonra kötü bir haberle gündeme geldi. Kısmi felç geçiren Yılmaz, apar topar hastaneye kaldırıldı. Zor günleri geride bırakan Yılmaz, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 12:46 Güncelleme 20 Kasım 2023, 13:06
Popstar Mehtap Yılmaz gözyaşlarına boğuldu: Yüzde 80 felç kalma ihtimalim vardı! Seda Sayan ifşasının ardından... 1

Mehtap Yılmaz, Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu.

Popstar Mehtap Yılmaz gözyaşlarına boğuldu: Yüzde 80 felç kalma ihtimalim vardı! Seda Sayan ifşasının ardından... 2

Katıldığı sene şampiyon olan Mehtap Yılmaz, geçen günlerde Seren Serengil'in programına katılarak adından söz ettirdi. Ünlü ismin, şarkıcı Seda Sayan ile ilgili anlattıkları ağızları açık bıraktı.

Popstar Mehtap Yılmaz gözyaşlarına boğuldu: Yüzde 80 felç kalma ihtimalim vardı! Seda Sayan ifşasının ardından... 3

Yılmaz, programdan kısa bir süre sonra ise kötü bir haberle gündeme geldi. Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi.

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