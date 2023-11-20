Popstar Mehtap Yılmaz gözyaşlarına boğuldu: Yüzde 80 felç kalma ihtimalim vardı! Seda Sayan ifşasının ardından...

Ebru Gündeş, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Bülent Ersoy'un jüri üyeliğini yaptığı 'Popstar Alaturka' yarışmasıyla tanınan Mehtap Yılmaz, günlerde Seren Serengil'in programında ortaya çıkmıştı. Seda Sayan ile ilgili itiraflarda bulunan Yılmaz'ın anlattıkları ağızları açık bırakırken ünlü isim, birkaç gün sonra kötü bir haberle gündeme geldi. Kısmi felç geçiren Yılmaz, apar topar hastaneye kaldırıldı. Zor günleri geride bırakan Yılmaz, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İşte detaylar...