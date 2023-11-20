İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada annesinin boyuna yetişti! Ayşegül Yıldız son halini paylaştı: Aynı babası maşallah büyümüş...

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Elif Ada, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı ve anne-kız paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Öte yandan annesinin boyuna yetişen Elif Ada'nın son halini görenler şoke oldu. Elif Ada için "Aynı babası maşallah büyümüş", "Genç kız olmuş" yorumları yapıldı. İşte Ayşegül Yıldız'ın o paylaşımı...
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada Tatlıses, artık büyüdü, koca kız oldu.
Sosyal medya paylaşımlarında kızına sık sık yer veren Ayşegül Yıldız da Elif Ada'nın son halini sosyal medya hesabında yayınlandı.
Yıldız, anne-kız paylaşımına şu notu ekledi: "Neyi seversen, o olursun" der Osho ve ekler: Sevgi simyadır. Asla yanlış şeyi sevme çünkü seni dönüştürecektir.