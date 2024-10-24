Popstar Bayhan’ın lüks villasındaki koleksiyonları şaşırttı! Evinin baş köşesindeki sandıkta bakın ne var!

Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan, evinin kapılarını bir magazin programına açtı. Tam bir antika sevdalısı olan Bayhan'ın evindeki koleksiyonları şaşırttı. Ünlü şarkıcının lüks villasının baş köşesindeki sandık da dikkat çekti. İşte Bayhan'ın evi...
Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve kendine has tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bayhan, kariyerinin yanı sıra zaman zaman değişen imajı ve açıklamalarıyla gündem oldu.
Ünlü şarkıcı, şimdi ise lüks villasıyla adından söz ettirdi. Aramızda Kalmasın programına evinin kapılarını açan Bayhan'ın lüks villasındaki koleksiyonları şaşırttı.
Evinin altında bir müzik kayıt stüdyosu bulunan Bayhan, büyük bir Müslüm Gürses hayranı olduğunu belirterek ünlü sanatçıyla hiç tanışamadığını söyledi.