Popstar Bayhan’ın lüks villasındaki koleksiyonları şaşırttı! Evinin baş köşesindeki sandıkta bakın ne var!

Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan, evinin kapılarını bir magazin programına açtı. Tam bir antika sevdalısı olan Bayhan'ın evindeki koleksiyonları şaşırttı. Ünlü şarkıcının lüks villasının baş köşesindeki sandık da dikkat çekti. İşte Bayhan'ın evi...