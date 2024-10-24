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Demet Şener “İyi ki abimsin” deyip paylaştı! İki kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer vermişti. Şener, son olarak abisi Ercüment Şener'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. İki kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:28 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 13:28
Demet Şener İyi ki abimsin deyip paylaştı! İki kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, 2005-2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile evli kaldı.

Demet Şener İyi ki abimsin deyip paylaştı! İki kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

Bu evlilikten İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan çift, olaylı bir şekilde yollarını ayırdı. Biten evliliğinin ardından 2019 yılında Cenk Küpeli ile dünyaevine giren Şener'in mutluluğu uzun sürmedi.

Demet Şener İyi ki abimsin deyip paylaştı! İki kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

2021 senesinde Cem Küpeli ile boşanan ünlü manken, aradığı aşkı Tolga Arman'da buldu. Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında sevgilisine sık sık yer verdi.

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