Demet Şener “İyi ki abimsin” deyip paylaştı! İki kardeşin benzerliği ağızları açık bıraktı

İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten İrem ve Ömer adlarında iki evladı olan Demet Şener, sosyal medya paylaşımlarında ailesine sık sık yer vermişti. Şener, son olarak abisi Ercüment Şener'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. İki kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.