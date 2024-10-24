SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden acı dolu veda mesajı : “Kalbimizin bir köşesi boş artık”

2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, köpekleri Genç'in vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Ünlü oyuncu Tatlıtuğ, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, Başak Dizer ise duygusal bir veda mesajı yayınladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 14:42 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 14:42
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden acı dolu veda mesajı : Kalbimizin bir köşesi boş artık

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te dünyaevine girmişti. Ünlü çift, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden acı dolu veda mesajı : Kalbimizin bir köşesi boş artık

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz ay can dostları Genç'i kaybetti.

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden acı dolu veda mesajı : Kalbimizin bir köşesi boş artık

"EFSANE GENÇ"

Ünlü oyuncu Tatlıtuğ, köpekleri Genç'in vefat ettiğini "Efsane Genç" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu. Can dostu Genç ile yaşadığı güzel anıları paylaşan Tatlıtuğ, takipçilerini duygulandırdı.

SON DAKİKA