Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden acı dolu veda mesajı : “Kalbimizin bir köşesi boş artık”

2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, köpekleri Genç'in vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Ünlü oyuncu Tatlıtuğ, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, Başak Dizer ise duygusal bir veda mesajı yayınladı.
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te dünyaevine girmişti. Ünlü çift, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz ay can dostları Genç'i kaybetti.