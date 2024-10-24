Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinden acı dolu veda mesajı : “Kalbimizin bir köşesi boş artık”

2016 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, köpekleri Genç'in vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Ünlü oyuncu Tatlıtuğ, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, Başak Dizer ise duygusal bir veda mesajı yayınladı.