Popstar Bayhan Gürhan yıllar sonra gelen taciz itirafı! Açıklamaları kan dondurdu! Duyan inanamadı “Akrabamın yanına sığamadım...”
Jüri görevini Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin üstlendiği, 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan Gürhan, yarışmadaki performansı ve kendine has yorumuyla hafızalara kazındı. Yarışmanın yayınlandığı dönem bir hayli popüler olan Bayhan, yıllar sonra ortaya çıktı ve anlattıklarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Katıldığı programda "Sokakta hiç tacize uğradın mı?" sorusunu yanıtlayan Bayhan'ın itirafları, kan dondurdu. İşte Popstar Bayhan'ın dikkat çeken o açıklamaları...
05.10.2022 01:43 - Son Güncelleme: 05.10.2022 01:43
Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri görevini üstlendiği Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra açıklamalarıyla gündem oldu.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bayhan Gürhan, küçük yaşlarda sokaklarda kaldığını ve kendisini taciz etmeye çalıştıklarını anlattı.
TACİZ İTİRAFI!
Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Bayhan Gürhan, "Sokakta hiç tacize uğradın mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Çocuk olduğum için yeltenenler oldu. Çaresiz ve gözü kördüm ama hep üstüm dolu gezerdim. Sokaklarda büyüdüğüm için çoğu şeyi bilirdim.