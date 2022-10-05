Popstar Bayhan Gürhan yıllar sonra gelen taciz itirafı! Açıklamaları kan dondurdu! Duyan inanamadı “Akrabamın yanına sığamadım...”

TACİZ İTİRAFI!

Zor bir çocukluk geçirdiğini söyleyen Bayhan Gürhan, "Sokakta hiç tacize uğradın mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Çocuk olduğum için yeltenenler oldu. Çaresiz ve gözü kördüm ama hep üstüm dolu gezerdim. Sokaklarda büyüdüğüm için çoğu şeyi bilirdim.