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Demet Şener trafikte dehşeti yaşamıştı ilk kez konuştu: "Çoğunlukla kadınların başına gelen bir olay, sessiz kalmamayı tercih ettim"

İki çocuk annesi Demet Şener, Emirgan yolunda seyir halindeyken aracını sıkıştırıp sürüş güvenliğini tehlikeye atan ve kendisine küfürler savuran kuryeyi savcılığa şikayet etti. Demet Şener, özel bir firmaya ait motosikletin plakasını vererek sürücünün tespit edilip, cezalandırılmasını talep etti. Önceki gün İstinye'de görüntülenen Demet Şener konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...

05.10.2022 09:09 - Son Güncelleme: 05.10.2022 09:12
Demet Şener trafikte dehşeti yaşamıştı ilk kez konuştu: Çoğunlukla kadınların başına gelen bir olay, sessiz kalmamayı tercih ettim

"SESSİZ KALMAMAYI TERCİH ETTİM"

Demet Şener trafikte dehşeti yaşamıştı, ilk kez konuştu.

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Demet Şener trafikte dehşeti yaşamıştı ilk kez konuştu: Çoğunlukla kadınların başına gelen bir olay, sessiz kalmamayı tercih ettim

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener Emirgan yolunda şoke eden anlar yaşadı. Trafikte iken özel bir lojistik firması logosu olan ve plakası olmayan moto kurye ile tartıştı.

Demet Şener trafikte dehşeti yaşamıştı ilk kez konuştu: Çoğunlukla kadınların başına gelen bir olay, sessiz kalmamayı tercih ettim

İkili yol verme kavgasına tutuştu. İddiaya göre sinirlenen kurye, Şener'in aracını rahatsız etmeye başladı. Sabah'ın haberine göre; sürüş güvenliğini kaybeden Şener, telefonunu çıkartarak yaşadıklarını kayıt altına almaya başladı.

Demet Şener trafikte dehşeti yaşamıştı ilk kez konuştu: Çoğunlukla kadınların başına gelen bir olay, sessiz kalmamayı tercih ettim

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Kayıt altına alındığını fark eden kurye ise ünlü mankene, küfürler ve hakaretler yağdırmaya başladı. Ünlü manken başına gelen bu olay nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Demet Şener trafikte dehşeti yaşamıştı ilk kez konuştu: Çoğunlukla kadınların başına gelen bir olay, sessiz kalmamayı tercih ettim

Şener, özel bir firmaya ait motosikletinin plakasını vererek sürücünün tespit edilip, cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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