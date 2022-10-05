Demet Şener trafikte dehşeti yaşamıştı ilk kez konuştu: "Çoğunlukla kadınların başına gelen bir olay, sessiz kalmamayı tercih ettim"
İki çocuk annesi Demet Şener, Emirgan yolunda seyir halindeyken aracını sıkıştırıp sürüş güvenliğini tehlikeye atan ve kendisine küfürler savuran kuryeyi savcılığa şikayet etti. Demet Şener, özel bir firmaya ait motosikletin plakasını vererek sürücünün tespit edilip, cezalandırılmasını talep etti. Önceki gün İstinye'de görüntülenen Demet Şener konuyla ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...
05.10.2022 09:09 - Son Güncelleme: 05.10.2022 09:12
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Demet Şener Emirgan yolunda şoke eden anlar yaşadı. Trafikte iken özel bir lojistik firması logosu olan ve plakası olmayan moto kurye ile tartıştı.