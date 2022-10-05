Vav TV İzle
Haberler Magazin 37 yaşındaki Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ağızları açık bıraktı "Kim der iki çocuk annesi"

37 yaşındaki Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ağızları açık bıraktı "Kim der iki çocuk annesi"

Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Kırmızılar içinde poz veren Karahan, sosyal medya hesabında çekimden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güzelliği ve fit haliyle dikkat çeken Karahan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte Kavak Yelleri ile adını duyuran Pelin Karahan'ın o pozları...

05.10.2022 01:19 - Son Güncelleme: 05.10.2022 01:19
37 yaşındaki Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ağızları açık bıraktı Kim der iki çocuk annesi

Kavak Yelleri adlı gençlik dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Pelin Karahan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
37 yaşındaki Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ağızları açık bıraktı Kim der iki çocuk annesi

2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan oyuncu, bu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getirdi.

37 yaşındaki Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ağızları açık bıraktı Kim der iki çocuk annesi

Ailesiyle yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Karahan, bu kez dergi çekiminde verdiği pozlarla çok konuşuldu.

37 yaşındaki Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ağızları açık bıraktı Kim der iki çocuk annesi

Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Karahan, kırmızılar içinde poz verdi.

37 yaşındaki Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ağızları açık bıraktı Kim der iki çocuk annesi

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, o pozlardan bazılarını Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi.

SON DAKİKA