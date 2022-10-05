37 yaşındaki Pelin Karahan kırmızılar içinde paylaştı! Gören gözlerini alamadı! Ağızları açık bıraktı "Kim der iki çocuk annesi"
Bedri Güntay ile 2014 yılında nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getiren ünlü oyuncu Pelin Karahan, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Kırmızılar içinde poz veren Karahan, sosyal medya hesabında çekimden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güzelliği ve fit haliyle dikkat çeken Karahan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Kim der iki çocuk annesi" yorumunda bulundu. İşte Kavak Yelleri ile adını duyuran Pelin Karahan'ın o pozları...
05.10.2022 01:19 - Son Güncelleme: 05.10.2022 01:19
Kavak Yelleri adlı gençlik dizisi ile adını geniş kitlelere duyuran Pelin Karahan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan oyuncu, bu evlilikten iki erkek çocuk dünyaya getirdi.