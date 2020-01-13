Popstar 2004'e damgasını vurmuştu! Popstar Abidin şimdi ne yapıyor? İşte Abidin Özşahin'in son hali...

2004 yılı ses yarışmalarının patladığı yıl. Popstar. Yarışmacısından sunucusuna, jürisinden orkestrasına herkesi ünlü etti. Ama bu ün kalıcı olamadı, her zamanki gibi bir süre geçtikten sonra unutulup gittiler. Onlardan biri de Abidin Özşahin, nam-ı diğer Popstar Abidin. Yarışmadan birinci çıktı, albüm çıkardı, 'Boşuna' ve 'Zırzır' şarkıları da epey tuttu ama sonu gelmedi. Kaybolup gitti... Peki Popstar Abidin şimdilerde neler yapıyor dersiniz?

13.01.2020 10:34 - Son Güncelleme: 13.01.2020 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





