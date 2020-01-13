Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat evlendi mi? İşte o görüntü
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem İlyas'ın eşi Esra karakterine hayat veren Sevcan Yaşar'ın Instagram hesabından, "Herkese huzurlu sevgili mutlu bir yıl olsun..." mesajıyla yaptığı paylaşım çok konuşuldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'ın ilk eşi olan güzel oyuncu Sevcan Yaşar, sevgilisi ile fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti. Sevcan Yaşar'ın sevgilisini görenler ise şaşkınlığını ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına yazdıkları yorumlarla dile getirdiler. Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken sosyal medyada çok konuşulan çiftler arasına girdiler. Hafta sonu Riva'ya giden çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sevcan Yaşar bu fotoğrafın altına "Aile zamanı" notunu düştü. Yaşar'ın 'aile zamanı' notu akıllara Sermiyan Midyat ile Sevcan Yaşar evlendi mi? sorusunu getirdi.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin ilk eşi Esra karakterine hayat veren ve dizide çocuğunu İlyas'a sormadan aldırdığı için boşanmak zorunda kalan Sevcan Yaşar, Insatgram hesabından sevgilisi ile fotoğrafını paylaşarak yeni yıl dileklerini iletti. Sevcan Yaşar'ın sevgilisini görenler şoke oldu. Genç oyuncu ile sevgilisinin arasındaki yaş farkı ise çok konuşuldu.
Sevcan Yaşar 1990 yılında doğdu. 28 yaşında olan Sevcan Yaşar aslen İzmirli. Sevcan Yaşar hem Türkiye'de hem de dünyada modellik başarısı tescillenmiş bir isim. 1.78 boyunda olan Sevcan Yaşar 62 kilo. 2011 yılında düzenlenen 23. Miss Model Of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, sonrasında Çin'de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasında da birinci oldu. Sevcan Yaşar'ın kariyeri ve eğitimi tamamen farklı alanlara yönelmiş durumda. Modellik alanında derece kazanmasına karşın Sevcan Yaşar tercihini oyunculuktan yana kullandı.
SEVCAN YAŞAR'I ZİRVEYE ÇIKARAN DİZİ EDHO
Halen Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Sevcan Yaşar, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerini zirveye taşıdı. Daha önce Kayıp Şehir, Böyle Bitmesin, Aramızda Kalsın dizilerinde de görev alan Sevcan Yaşar, EDHO'da Esra karakterine can verdi.
Sevcan Yaşar, EDHO kadrosuna girişini şöyle anlatmıştı:
"Bu dizinin olmasını en baştan beri çok istiyordum. Çünkü içimden bir ses bu dizide olmam gerektiğini söylüyordu; projeyi çok beğenmiştim. Deneme çekimlerine gittim ve kabul edildim."