Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat evlendi mi? İşte o görüntü

SEVCAN YAŞAR'I ZİRVEYE ÇIKARAN DİZİ EDHO

Halen Yeditepe Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Sevcan Yaşar, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerini zirveye taşıdı. Daha önce Kayıp Şehir, Böyle Bitmesin, Aramızda Kalsın dizilerinde de görev alan Sevcan Yaşar, EDHO'da Esra karakterine can verdi.

Sevcan Yaşar, EDHO kadrosuna girişini şöyle anlatmıştı:

"Bu dizinin olmasını en baştan beri çok istiyordum. Çünkü içimden bir ses bu dizide olmam gerektiğini söylüyordu; projeyi çok beğenmiştim. Deneme çekimlerine gittim ve kabul edildim."