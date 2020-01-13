Jennifer Lopez derin göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu! EDHO'nun eski oyuncusu ise..

Jennifer Lopez, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha çok konuşuldu. Yaşına rağmen düzgün fiziği ile herkesi kendisine hayran bırakan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, derin göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan Jennifer Lopez'i Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Canan'ı Arzu Yanardağ'ın beğenmesi dikkat çekti. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Jennifer Lopez'in yaşı ise merak konusu oldu. Peki, Jennifer Lopez kaç yaşında? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...

13.01.2020 09:49 - Son Güncelleme: 13.01.2020 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





