Jennifer Lopez derin göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu! EDHO'nun eski oyuncusu ise..
Jennifer Lopez, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha çok konuşuldu. Yaşına rağmen düzgün fiziği ile herkesi kendisine hayran bırakan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, derin göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan Jennifer Lopez'i Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Canan'ı Arzu Yanardağ'ın beğenmesi dikkat çekti. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Jennifer Lopez'in yaşı ise merak konusu oldu. Peki, Jennifer Lopez kaç yaşında? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...
Jennifer Lopez Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 109 milyon takipçisi bulunan Jennifer, derin göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yaşına rağmen düzgün bir fiziğie sahip olan dünyaca ünlü yıldızı EDHO'nun oyuncusu da beğenmeden geçemedi.