GaleriMagazin

Jennifer Lopez derin göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu! EDHO'nun eski oyuncusu ise..

Jennifer Lopez, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla bir kez daha çok konuşuldu. Yaşına rağmen düzgün fiziği ile herkesi kendisine hayran bırakan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, derin göğüs dekolteli elbisesiyle çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede milyonlarca beğeni alan Jennifer Lopez'i Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Canan'ı Arzu Yanardağ'ın beğenmesi dikkat çekti. 7'den 70'e herkesin tanıdığı Jennifer Lopez'in yaşı ise merak konusu oldu. Peki, Jennifer Lopez kaç yaşında? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı...

13.01.2020 09:49 - Son Güncelleme: 13.01.2020 09:49
Jennifer Lopez derin göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu! EDHO'nun eski oyuncusu ise..

Jennifer Lopez Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla bir kez daha kendisine hayran bıraktı. 109 milyon takipçisi bulunan Jennifer, derin göğüs dekolteli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yaşına rağmen düzgün bir fiziğie sahip olan dünyaca ünlü yıldızı EDHO'nun oyuncusu da beğenmeden geçemedi.

Jennifer Lopez derin göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu! EDHO'nun eski oyuncusu ise..

2 MİLYONU AŞKIN BEĞENİ ALDI

Jennifer Lopez'in söz konusu paylaşımı 2 milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı. Ünlü şarkıcının paylaşımını oyuncu Arzu Yanardağ'ın da beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Jennifer Lopez derin göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu! EDHO'nun eski oyuncusu ise..

SEDA SAYAN

57 yaşında

Jennifer Lopez derin göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu! EDHO'nun eski oyuncusu ise..

BENGÜ

40 yaşında

Jennifer Lopez derin göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu! EDHO'nun eski oyuncusu ise..

SİBELCAN

48 yaşında

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte Müge Anlı'nın rol aldığı o dizi...
Müge Anlı'yı Atv dizisinde görenler şoke oldu! İşte Müge Anlı'nın rol aldığı o dizi...