Eşkıya'nın Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hakkındaki gerçek şoke etti! Meğer eşi...
İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yunus Emre Yıldırımer. Edho'nun Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Akbaba'nın eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. Yunus Emre Yıldırımer'in eşi kendisi gibi başarılı bir oyuncu. İşte başta Eşkıya'nın Alparslan Hızırçakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
10.03.2020 06:57
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