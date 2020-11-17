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Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal: Koronavirüs telefondan bulaştı

Koronavirüse yakalanan oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'dan hastanede tedavi gördükten bir süre sonra güzel haberler gelmiş, sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etmişti. Takipçilerine uyarılarda bulunan 43 yaşındaki Irmak Ünal, "Telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum" dedi.

17.11.2020 16:45 - Son Güncelleme: 17.11.2020 16:45
Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal: Koronavirüs telefondan bulaştı

Yurtdışından gelen arkadaşından kendisine virüsün bulaştığını söyleyen Ünal, yaşadığı anları ve bulaşma sürecini sosyal medyadan anlattı. Hastaneden taburcu olan oyuncu takipçilerine uyarılarda bulundu.

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Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal: Koronavirüs telefondan bulaştı

Oyuncu Imrak Ünal; "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim" dedi.

Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, "Etrafta 'Bir şey yok. Oldum bitti' diyenleri dinlemeyin" dedi.

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal: Koronavirüs telefondan bulaştı

HASTALIK SÜRECİNİ SEVENLERİYLE PAYLAŞMIŞTI

Irmak Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Son dört gündür koronavirüsü ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum."

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal: Koronavirüs telefondan bulaştı

'BÜTÜN YAZI DİKKATLİ GEÇİRDİM'

"Sizlere yararlı olabileceğini düşündüğüm tecrübelerimi sizlerle paylamak istiyorum. Umarım şifa olur, yararlı olur... Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım."

Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal: Koronavirüs telefondan bulaştı

14 GÜN KURALINI HATIRLATTI

"Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor."

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