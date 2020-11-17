Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal: Koronavirüs telefondan bulaştı
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'dan hastanede tedavi gördükten bir süre sonra güzel haberler gelmiş, sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etmişti. Takipçilerine uyarılarda bulunan 43 yaşındaki Irmak Ünal, "Telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum" dedi.
Oyuncu Imrak Ünal; "Virüsün bulaştığı ortam bir arkadaşımın evinde kahve sohbetidir. Ancak şu detay fark yarattı, telefonumu eline aldı ve uzun süre onda kaldı. Sonrasından da ben telefonda görüşme yaptım. Bunun virüsün bulaşmasında çok büyük etken olduğunu düşünüyorum. O gün 2 arkadaşıma daha bulaştı ama ben ağır geçirdim" dedi.
Hastalığa karşı herkesi dikkatli olmaya çağıran Ünal, "Etrafta 'Bir şey yok. Oldum bitti' diyenleri dinlemeyin" dedi.
14 GÜN KURALINI HATIRLATTI
"Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim. Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor."