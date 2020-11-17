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Masterchef Serhat Doğramacı'nın nişanlısı herkes tarafından merak ediliyor! İşte Masterchef Serhat'ın sevgilisi...

Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Serhat Doğramacı. 23 yaşında olan ve yarışmaya İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı sivri çıkışlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Masterchef'e katılma hikayesini anlatan Serhat Doğramacı yarışmanın en iddialı isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söyleyen Serhat Doğramacı nişanlısından bahsedince izleyiciler Serhat Doğramacı'nın nişanlısını merak ediyor. İşte başta Serhat Doğramacı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

17.11.2020 17:33 - Son Güncelleme: 17.11.2020 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





