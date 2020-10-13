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PKK Hatay'da ormanları yaktı! ‘Ağaç çevre’ diye yeri göğü inleten Geziciler'den çıt çıkmadı

Terör örgütü PKK'nın fail olarak işaret edilmesiyle birlikte Taksim'de ağaçların yok olmaması için yürüyen ünlülerin Hatay'daki yangına ses çıkarmamasına tepki yağıyor. Gezi olaylarında en ön safta yer alan, birçok isim Hatay yangınını çıkaran PKK olunca kafasını adeta kuma gömdü, görmezden geldi.

13.10.2020 08:04 - Son Güncelleme: 13.10.2020 08:04
PKK Hatay'da ormanları yaktı! ‘Ağaç çevre’ diye yeri göğü inleten Geziciler'den çıt çıkmadı

Gezi olaylarında en ön safta yer alan, sözcülük yapan Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, Hatay yangınını çıkaran PKK'yı lanetleyemedi. GÜNAYDIN görüş almak için önce karı-kocayı, sonra menajerlik şirketlerini aradı ama tek kelime alamadı. GÜNAYDIN, Kaz Dağları'ndaki ormanlar için eline kaz alıp paylaşım yapan Cem Yılmaz'ın menajerini de aradı ama kapı yine duvardı.

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PKK Hatay'da ormanları yaktı! ‘Ağaç çevre’ diye yeri göğü inleten Geziciler'den çıt çıkmadı

Tek kelime açıklama gelmedi. Bülent Emrah Parlak, 'Hatay yanıyor, ciğerimiz yanıyor' diyerek tweet attı, PKK yangınları üstlenince korkusundan hemen tweet'i sildi. Takipçilerinden gelen eleştiri mesajları üzerine sildiği (suya sabuna dokunmayan) tweet'i tekrar paylaşmak zorunda kaldı. Tarkan, Sezen Aksu, Genco Erkal, Meltem Cumbul ve Memet Ali Alabora gibi sözde çevreciler ise konu PKK olunca sağır taklidi yaptı.

Doğa söz konusu olduğunda en ön safta yer alan sanat dünyasının sözde çevreci ünlüleri, Hatay'da PKK'nın çıkardığı yangınlar söz konusu olduğunda sessizliğe gömüldü. Terör karşısında ses çıkarmayan isimlere sosyal medyada tepki yağdı

PKK Hatay'da ormanları yaktı! ‘Ağaç çevre’ diye yeri göğü inleten Geziciler'den çıt çıkmadı

Hatay'da yüzlerce hektarlık alanın yok olmasına yol açan yangınları PKK üstlendi. Ancak doğa söz konusu olduğunda her zaman ön safta olan sanat dünyasının çevreci isimleri, bu sefer sessizliğe gömüldü. Terör karşısında ses çıkaramayan bu isimlere sosyal medyada öfke yağdı.

PKK Hatay'da ormanları yaktı! ‘Ağaç çevre’ diye yeri göğü inleten Geziciler'den çıt çıkmadı

Çevreyle ilgili her olayı muhalefet malzemesi yapan bazı sanatçılar, PKK'nın Hatay'da çıkardığı yangın karşısında sağır, dilsiz taklidi yaptı. Sosyal medyada bu sanatçılara tepki yağdı: sizden tepki beklemek 'Hatay'dı. Neden hala susuyorsunuz, vicdansızlar!

PKK Hatay'da ormanları yaktı! ‘Ağaç çevre’ diye yeri göğü inleten Geziciler'den çıt çıkmadı

HALİT ERGENÇ- BERGÜZAR KOREL
Gezi olaylarının en ön safında günlerce sözcülük yapan Ergenç-Korel çifti, tüm aramalarımıza rağmen yangınla ilgili görüş veremedi.

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