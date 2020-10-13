PKK Hatay'da ormanları yaktı! ‘Ağaç çevre’ diye yeri göğü inleten Geziciler'den çıt çıkmadı

Gezi olaylarında en ön safta yer alan, sözcülük yapan Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, Hatay yangınını çıkaran PKK'yı lanetleyemedi. GÜNAYDIN görüş almak için önce karı-kocayı, sonra menajerlik şirketlerini aradı ama tek kelime alamadı. GÜNAYDIN, Kaz Dağları'ndaki ormanlar için eline kaz alıp paylaşım yapan Cem Yılmaz'ın menajerini de aradı ama kapı yine duvardı.