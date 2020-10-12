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Neslihan Atagül'ün pabucu dama atıldı! Neslihan Atagül'ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı

Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'den sonra annesi ile gündeme gelen bir diğer isim oldu. Rus annesinin gençlik hali ile adeta pabucu dama atılan güzel oyuncu Neslihan Atagül'e, 'Annesi daha güzel' şeklinde yorumlar yapıldı.

12.10.2020 15:48 - Son Güncelleme: 12.10.2020 15:48
Neslihan Atagül'ün pabucu dama atıldı! Neslihan Atagül'ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı

Onlar Türkiye'nin en çok konuştuğu aileler olabilir. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan kadir Doğulu ile dünyaevine giren Neslihan Atagül, Fahriye Evcen'den sonra annesi ile gündeme gelen isim oldu. Neslihan Atagül'ün annesinin gençliği, güzel oyuncuyu gölgede bıraktı. İşte Neslihan Atagül'ün ve ünlülerin aileleri...

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Neslihan Atagül'ün pabucu dama atıldı! Neslihan Atagül'ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Bu Fahriye Evcen annesi Hatime Evcen'in gençlik fotoğrafıyla gündemde.

Neslihan Atagül'ün pabucu dama atıldı! Neslihan Atagül'ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı

Öyle ki pek çok sosyal medya kullanıcısı Hatime Evcen'i Fahriye Evcen'den bile güzel buldu.

Neslihan Atagül'ün pabucu dama atıldı! Neslihan Atagül'ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı
Neslihan Atagül'ün pabucu dama atıldı! Neslihan Atagül'ün Rus annesi güzelliğiyle kızını solladı
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