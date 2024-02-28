Piyanist İklim Tamkan’dan eski sevgilisi Fırat Tanış hakkında kan donduran itiraf! “Şiddet, tehdit, ısrarlı takip...”

Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla ağızları açık bıraktı. Tamkan, geçen eylül ayında yollarını ayırdığı eski sevgilisi Fırat Tanış'ın peşini bırakmadığını ve ona ağır psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Öte yandan Tamkan, Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu. İşte İklim Tamkan'ın o açıklaması...