Piyanist İklim Tamkan’dan eski sevgilisi Fırat Tanış hakkında kan donduran itiraf! “Şiddet, tehdit, ısrarlı takip...”

Oyuncu Fırat Tanış'ın eski sevgilisi İklim Tamkan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla ağızları açık bıraktı. Tamkan, geçen eylül ayında yollarını ayırdığı eski sevgilisi Fırat Tanış'ın peşini bırakmadığını ve ona ağır psikolojik şiddet uyguladığını belirtti. Öte yandan Tamkan, Fırat Tanış'ın kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı, tehdit ettiği ve ısrarlı takipte bulunduğu gerekçesiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu. İşte İklim Tamkan'ın o açıklaması...
8 yıllık eşiyle 2022'de yollarını ayıran Fırat Tanış, boşanmanın ardından piyanist İklim Tamkan ile aşk yaşamaya başladı. Çift geçtiğimiz eylül ayında ise yollarını ayırdı.
Ancak İklim Tamkan, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Tanış'ın peşini bırakmadığını ve ona ağır psikolojik şiddet uyguladığını söyledi.
İşte İklim Tamkan'ın o paylaşımı...