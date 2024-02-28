60 yaşında vefat eden Tolga Savacı’nın son sözleri ortaya çıktı! Eşi Nermin Bezmen ilk kez açıkladı! “Vefatından bir gece önce...”

60 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Tolga Savacı'nın son sözleri ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun yazar eşi Nermin Bezmen, verdiği bir röportajda Tolga Savacı'nın son saatlerinde aralarında geçen konuşmayı anlattı. Bezmen'in "Vefatından bir gece önce, sanki gideceğini biliyor gibiydi" sözleri dikkat çekti. İşte Tolga Savacı'nın son sözleri...