Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'ten nikah sonrası ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyundaki görüntüleri ortaya çıktı

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde 4. kez nikah masasına oturacağı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. 12 yaş küçük aşkı Murat Özdemir'le önümüzdeki aylarda evlenmesi beklenen Gündeş cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Gündeş'in Dubai'de sessiz sedasız evlendiği ileri sürüldü. İddiaya göre çiftin balayı rotası bile belli oldu. Öte yandan ortaya atılan yasak aşk skandalı ağızları açık bıraktı. İşte haberin detayları ve Ebru Gündeş'in eşi...