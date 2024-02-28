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Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş'ten nikah sonrası ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyundaki görüntüleri ortaya çıktı

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde 4. kez nikah masasına oturacağı yönündeki haberlerle gündem olmuştu. 12 yaş küçük aşkı Murat Özdemir'le önümüzdeki aylarda evlenmesi beklenen Gündeş cephesinde flaş bir gelişme yaşandı. Gündeş'in Dubai'de sessiz sedasız evlendiği ileri sürüldü. İddiaya göre çiftin balayı rotası bile belli oldu. Öte yandan ortaya atılan yasak aşk skandalı ağızları açık bıraktı. İşte haberin detayları ve Ebru Gündeş'in eşi...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 09:06 Güncelleme 28 Şubat 2024, 09:24
Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş’ten nikah sonrası ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyundaki görüntüleri ortaya çıktı 1

Reza Zarrab ile evliliğinden Alara adında bir kızı olan Ebru Gündeş, geçen günlerde iş inşamı Murat Özdemir ile evleneceği yönündeki haberlerle gündem oldu.

Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş’ten nikah sonrası ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyundaki görüntüleri ortaya çıktı 2

Daha önce üç kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in, geçen sene aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

▶️ Ebru Gündeş'in düğün konvoyundaki görüntüleri ortaya çıktı

Murat Özdemir ile evlenen Ebru Gündeş’ten nikah sonrası ilk paylaşım geldi! Düğün konvoyundaki görüntüleri ortaya çıktı 3

YASAK AŞK İDDİASI!
Çiftin arasındaki 12 yaş farkı dikkat çekerken yasak aşk iddiası ağızları açık bıraktı. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edildi.

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