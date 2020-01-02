Pis Yedili'nin Albino PC'sine hayat vermişti! Ahmet Yıldırım'ın sonra hali görenleri şaşkına çevirdi

Kadrosunda Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi yayınlandığı 2011-2014 tarihlerinde ekranlarda fırtınalar estirmiştir. Karakterleri lakaplarıyla hafızalarımıza kazınan Pis Yedili dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım olmuştu. 'Pc' lakabıyla, zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Ahmet Yıldırım'ın son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pis Yedili'nin PC'si Ahmet Yıldırım olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi.

02.01.2020 09:45 - Son Güncelleme: 02.01.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





