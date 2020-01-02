İyi ki doğdun Barış Manço! Bilinmeyenleriyle Barış Manço'nun hayatı...

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço doğum gününde unutulmadı. Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi. 1 Şubat 1999 tarihinde de hayatını kaybetti. Yaşadığı 56 yıl boyunca herkesin saygı duyduğu işler yaptı. Ama Barış Manço hakkında hala bilmediklerimiz, duymadıklarımız hala var.

02.01.2020 11:19 - Son Güncelleme: 02.01.2020 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





