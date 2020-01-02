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İyi ki doğdun Barış Manço! Bilinmeyenleriyle Barış Manço'nun hayatı...

Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço doğum gününde unutulmadı. Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi. 1 Şubat 1999 tarihinde de hayatını kaybetti. Yaşadığı 56 yıl boyunca herkesin saygı duyduğu işler yaptı. Ama Barış Manço hakkında hala bilmediklerimiz, duymadıklarımız hala var.

02.01.2020 11:19 - Son Güncelleme: 02.01.2020 11:27
İyi ki doğdun Barış Manço! Bilinmeyenleriyle Barış Manço'nun hayatı...

Türkiye'de ki ilk Barış

Mehmet Barış Manço 2 Ocak 1943 tarihinde Üsküdar Zeynep Kâmil Hastanesi'nde doğdu. II. Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için ailesi Mehmet Barış adını verdi.

İyi ki doğdun Barış Manço! Bilinmeyenleriyle Barış Manço'nun hayatı...

Oğlu Doğukan Manço katıldığı bir söyleşi de "Babam 1943'te İstanbul'da doğdu ve Türkiye'de ilk Barış ismini aldı, esasında isim babası. Barış ismi, 1941'de dünya savaşlarının ardından barışa duyulan özlemden doğdu." açıklamasıyla babasının Türkiye'de ilk Barış isimli kişi olduğunu ve adının Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço olduğunu söylemiştir.

İyi ki doğdun Barış Manço! Bilinmeyenleriyle Barış Manço'nun hayatı...

1957'de amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlayan Manço, 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Ortaokul yıllarında kurulan bu grup rock'n roll coverları yaparken, Barış Manço da ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptı ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu.

İyi ki doğdun Barış Manço! Bilinmeyenleriyle Barış Manço'nun hayatı...

Bıyık bırakmasının sebebi

1967'de Hollanda'da geçirdiği bir kaza yüzünden dudağında bir yarık oldu ve bıyık bırakmaya başladı.

İyi ki doğdun Barış Manço! Bilinmeyenleriyle Barış Manço'nun hayatı...

Kaygısızlar grubu ile MFÖ'ye ön hazırlık

Kaygısızlar 1960'larda müzik yapan bir Türk rock grubudur. Solo ve Barış Manço ile yaptığı çalışmalarla tanınan grup üyelerinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner daha sonra MFÖ grubunu kurmuşlardır. Gruba, o zamanlar genç bir müzisyen olan Fikret Kızılok da eşlik ediyordu.

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