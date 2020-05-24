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Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım son haliyle şaşırttı! İşte Pis Yedili oyuncusunun son hali

Eda Ece,Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Pis Yedili dizisi yayınlandığı 2011-2014 tarihlerinde ekranlarda fırtınalar estirdi. Karakterleri lakaplarıyla hafızalarımıza kazınan Pis Yedili dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım olmuştu. 'Pc' lakabıyla, zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Pis Yedili'nin yeniden izleyici karşısına çıkmasıyla dizinin albio PC'si Ahmet Yıldırım merak ediliyor. Ahmet Yıldırım'ın son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pis Yedili'nin PC'si Ahmet Yıldırım olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi.

24.05.2020 15:49 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





