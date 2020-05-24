Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın kayınbabasına bakın! Engin Altan Düzyatan'ın eşi paylaştı

Diriliş Ertuğrul'un efsane ismi Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, babası Ender Alkoçlar'ın yeni yaşını, sosyal medya hesabından kutladı. Alkoçlar'ın, "İyi ki doğmuşsun canım babam @enderalkoclar çok şanslıyım ki bir sürü anı biriktirmişiz yeri geldi başarıları , inişleri, cıkışları beraber yaşadık, hep ilk aradığım insan. Yine dünyaya gelsem yine senin kızın olmak isterdim. Sen hep ol başımızda...bff" paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.