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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın kayınbabasına bakın! Engin Altan Düzyatan'ın eşi paylaştı

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Bey karakteri ile dünyayı kendisine hayran bırakan Engin Altan Düzyatan, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında. Hal böyle olunca, Düzyatan ailesinin attığı her adım takip ediliyor. Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, babası Ender Alkoçlar'ın yeni yaşını, birlikte çekildikleri eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak kutladı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın kayınbabası ve ailesi...

24.05.2020 16:22 - Son Güncelleme: 24.05.2020 16:37
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın kayınbabasına bakın! Engin Altan Düzyatan'ın eşi paylaştı

Diriliş Ertuğrul'un efsane ismi Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar, babası Ender Alkoçlar'ın yeni yaşını, sosyal medya hesabından kutladı. Alkoçlar'ın, "İyi ki doğmuşsun canım babam @enderalkoclar çok şanslıyım ki bir sürü anı biriktirmişiz yeri geldi başarıları , inişleri, cıkışları beraber yaşadık, hep ilk aradığım insan. Yine dünyaya gelsem yine senin kızın olmak isterdim. Sen hep ol başımızda...bff" paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın kayınbabasına bakın! Engin Altan Düzyatan'ın eşi paylaştı

Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü Pakistanlı sinema oyuncusu Mehwish Hayat'ın, Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ı The Revenant (Diriliş) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar Ödülü'nü alan Leonardo DiCaprio ile karşılaştırmasıyla gündeme geldi.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın kayınbabasına bakın! Engin Altan Düzyatan'ın eşi paylaştı

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'a olan beğenisini de gizlemeyen Mehwish, Düzyatan'ı "çok yakışıklı" bulduğunu söyledi.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın kayınbabasına bakın! Engin Altan Düzyatan'ın eşi paylaştı

40 yaşındaki Engin Altan Düzyatan, karantina günlerini çeşitli aktivitelerle değerlendiriyor. Karantina günlerinin yakından takip edilen ismi Düzyatan, geçtiğimiz hafta çocukları için bahçeye küçük tahta bir ev inşa etti. Düzyatan'a oyuncu arkadaşı Cavit Çetin Güner'den gelen yorum ise günlerce konuluşuldu.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın kayınbabasına bakın! Engin Altan Düzyatan'ın eşi paylaştı

Ünlü oyuncu, Engin Altan'ın fotoğrafının altına, "Beyliği bırakıp emekli olunca kendi işini kendin yaparsın tabi, şimdi abdurrahman alp olsaydı tak şu kapıyı derdin o da emredersin beyim derdi olur biterdi. Ol deyince oldurannn" yorumu ile milyonlarca beğeni aldı.

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