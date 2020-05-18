Pınar Dilşeker'in son halini görenler tanıyamadı! 90'lara damga vurdu, estetikle bambaşka biri oldu

90'lı yıllarda 'Şinanari' adlı şarkıyla tanınan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'in son hali şoke etti. Genç ve güzel görüntüsüyle hayran bırakan ünlü yıldız uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte Pınar Dilşeker ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...