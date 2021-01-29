Pınar Dilşeker estetikle bambaşka biri oldu! 90'lara damga vuran Pınar Dilşeker'i son haliyle tanımak imkansız!
Pınar Dilşeker estetikle bambaşka biri oldu görenler tanıyamadı! 90'lı yıllara damga vuran isimlerden biri olan Pınar Dilşeker'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. 'Şinanari' adlı şarkıyla 1990'lı yıllarda tanınan Pınar Dilşeker, İbrahim Erkal ile çevirdiği dizide oyuncu olarak yer aldı ayrıca ve İbrahim Tatlıses'in "Allahım Neydi Günahım?" adlı klibinde yer aldı. Genç ve güzel görüntüsüyle hayran bırakan ünlü yıldız uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. İşte Pınar Dilşeker ve diğer ünlü isimlerin değişimleri...
29.01.2021 09:13
- Son Güncelleme: 29.01.2021 09:20