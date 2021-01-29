Akıncı'nın Cevdet'i Yıldıray Şahinler'in eşi sosyal medya fenomeni çıktı! Meğer o da gözümüzün önündeymiş
atv ekranlarında kısa bir süre önce yayın izleyici karşısına çıkan Akıncı, yayın hayatına bir başladı pir başladı. Akıncı, aksiyon sahneleri ve iddialı oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Akıncı oyuncu kadrosunda ise Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Didem İnselel, Serhan Onat, Ayça Erturan, Müge Boz, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimler yer alıyor. Kadronun iddialı oyuncularından bir tanesi de Yıldıray Şahinler. Deneyimli oyuncu dizide Cevdet Emiroğlu karakterine hayat veriyor. Daha önce yer aldığı yapımlarla ekranın sevilen isimlerinden biri haline gelen Yıldıray Şahinler'in güzel eşi Gizem bir sosyal medya fenomeni çıktı. İşte başta Yıldıray Şahinler olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
7 Şubat 1968 yılında İstanbul'da doğan Yıldıray Şahinler, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. İçerde, Hayat Yolunda, Ulan İstanbul, Kayıp, Avrupa Yakası, Elveda Rumeli, Ufak Tefek Cinayetler gibi bir çok dizi de rol alan Yıldıray Şahinler'in Akıncı'yla birlikte özel hayatı merak edilir oldu. Yıldıray Şahinler hakkında araştırma yapanlar eşinin fenomen olduğunu öğrendi. İşte başta Yıldıray Şahinler olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.