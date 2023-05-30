Pınar Deniz'in pozu ortalığı salladı! Yaz geldi çiller çıkmaya başladı Kaan Yıldırım'ın aşkı Pınar Deniz'i görenler: "Cesur kadın"
Pınar Deniz'in pozu ortalığı salladı! Yaz geldi çiller çıkmaya başladı Kaan Yıldırım'ın aşkı Pınar Deniz'i görenler, "Cesur kadın" , "Doğal hali daha güzel" yorumları yapıldı. Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Pınar Deniz Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. İşte Pınar Deniz'in doğal güzelliğini konuşturduğu anlar...
30.05.2023 14:46 - Son Güncelleme: 30.05.2023 14:52
"CESUR KADIN"
Pınar Deniz'in pozu ortalığı salladı! Yaz geldi çiller çıkmaya başladı Kaan Yıldırım'ın aşkı Pınar Deniz'i görenler. "Cesur kadın" , "Doğal hali daha güzel" yorumları yaptı.
Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Pınar Deniz Instagram paylaşımıyla gündeme geldi.