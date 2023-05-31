Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya anne oldu bebeğini paylaştı Sedasız evlenmiş hamile olduğunu duyurmuştu!
Müzisyen sevgilisiyle 2022 Mart ayında nikah masasına oturan Meltem Yımazkaya, geçen günlerde karnı burnunda pozunu yayınlayarak hamile olduğu yönündeki iddiaları doğrulamıştı. Sessiz sedasız evlenen Yılmazkaya, bir o kadar sessiz sedasız da anne oldu. Bebeğinin ilk fotoğrafını paylaşan Yılmazkaya'nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
31.05.2023 12:22 - Son Güncelleme: 31.05.2023 12:23
Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde. Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız ,bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim. Seni. Bizi seviyorum"