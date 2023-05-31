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Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya anne oldu bebeğini paylaştı Sedasız evlenmiş hamile olduğunu duyurmuştu!

Müzisyen sevgilisiyle 2022 Mart ayında nikah masasına oturan Meltem Yımazkaya, geçen günlerde karnı burnunda pozunu yayınlayarak hamile olduğu yönündeki iddiaları doğrulamıştı. Sessiz sedasız evlenen Yılmazkaya, bir o kadar sessiz sedasız da anne oldu. Bebeğinin ilk fotoğrafını paylaşan Yılmazkaya'nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

31.05.2023 12:22 - Son Güncelleme: 31.05.2023 12:23
Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya anne oldu bebeğini paylaştı Sedasız evlenmiş hamile olduğunu duyurmuştu!

Geçtiğimiz Mart ayında sessiz sedasız evlenen Meltem Yılmazkaya anne oldu. İşte detaylar...

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Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya anne oldu bebeğini paylaştı Sedasız evlenmiş hamile olduğunu duyurmuştu!

Mart ayında da nikah masasına oturan ünlü çiftten Yılmazkaya, müjdeli haberi sosyal medya hesabında şöyle duyurmuştu: ""Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine. Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya anne oldu bebeğini paylaştı Sedasız evlenmiş hamile olduğunu duyurmuştu!

Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i , ona da cesaret ettik. Bir süre önce. Kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye.

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya anne oldu bebeğini paylaştı Sedasız evlenmiş hamile olduğunu duyurmuştu!

Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde. Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız ,bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim. Seni. Bizi seviyorum"

Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya anne oldu bebeğini paylaştı Sedasız evlenmiş hamile olduğunu duyurmuştu!

Sonrasında da bir paylaşım yapan Yılmazkaya, bu kez hamilelik haberini vermişti.

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