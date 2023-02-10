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Haberler Magazin Pınar Deniz'in gözü döndü direkt bileti kesti çalışmayacak "İsim ver..." Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz çizgiyi çekti

Pınar Deniz'in gözü döndü direkt bileti kesti çalışmayacak "İsim ver..." Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz çizgiyi çekti

Tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası depremzedeler için dört koldan yardım çalışmaları sürerken, magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına devam ediyor. Asrın afetinin başından bu yana desteğini gösteren Pınar Deniz bu kez gördüğü bir haber karşısında isyan etti. İşte haberin detayları...

10.02.2023 15:54 - Son Güncelleme: 10.02.2023 15:54
Pınar Deniz’in gözü döndü direkt bileti kesti çalışmayacak İsim ver... Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz çizgiyi çekti

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Pınar Deniz, gördüğü bir haber sonrası küplere bindi. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Deniz’in gözü döndü direkt bileti kesti çalışmayacak İsim ver... Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz çizgiyi çekti

Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz, Türkiye'yi derinden yaralayan deprem felaketine rağmen devam eden dizi setleri olduğunu duyunca küplere bindi.

Pınar Deniz’in gözü döndü direkt bileti kesti çalışmayacak İsim ver... Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz çizgiyi çekti

Pınar Deniz, gazeteci Birsen Altuntaş'ın ''Çalışan dizi setleri olduğu bilgisi geliyor'' paylaşımını görünce dayanamadı.

Pınar Deniz’in gözü döndü direkt bileti kesti çalışmayacak İsim ver... Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz çizgiyi çekti

''YAPMAYIN ALLAH AŞKINA''

Birsen Altuntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ülke bu haldeyken çalışan dizi setleri olduğu bilgisi geliyor. Her şeyin para olmadığını anlamanız için ölmeniz mi gerekiyor! Yapmayın Allah aşkına...'' ifadelerini kullandı.

Pınar Deniz’in gözü döndü direkt bileti kesti çalışmayacak İsim ver... Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz çizgiyi çekti

''LÜTFEN İSİM VERİN''

Son dönemlerde Yargı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.

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