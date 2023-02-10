Pınar Deniz'in gözü döndü direkt bileti kesti çalışmayacak "İsim ver..." Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz çizgiyi çekti
Tüm Türkiye depremin yaralarını sarmak için canla başla çalışıyor... Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası depremzedeler için dört koldan yardım çalışmaları sürerken, magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarına devam ediyor. Asrın afetinin başından bu yana desteğini gösteren Pınar Deniz bu kez gördüğü bir haber karşısında isyan etti. İşte haberin detayları...
10.02.2023 15:54 - Son Güncelleme: 10.02.2023 15:54
Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Pınar Deniz, gördüğü bir haber sonrası küplere bindi. İşte haberin detayları...
Yargı dizisinin yıldızı Pınar Deniz, Türkiye'yi derinden yaralayan deprem felaketine rağmen devam eden dizi setleri olduğunu duyunca küplere bindi.
Pınar Deniz, gazeteci Birsen Altuntaş'ın ''Çalışan dizi setleri olduğu bilgisi geliyor'' paylaşımını görünce dayanamadı.
''LÜTFEN İSİM VERİN''
Son dönemlerde Yargı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Pınar Deniz, bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.