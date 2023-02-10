Pınar Deniz'in gözü döndü direkt bileti kesti çalışmayacak "İsim ver..." Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz çizgiyi çekti

''YAPMAYIN ALLAH AŞKINA''

Birsen Altuntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ülke bu haldeyken çalışan dizi setleri olduğu bilgisi geliyor. Her şeyin para olmadığını anlamanız için ölmeniz mi gerekiyor! Yapmayın Allah aşkına...'' ifadelerini kullandı.