Pınar Deniz'in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım'ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi
Pınar Deniz'in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım'ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi. Oyuncu Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Sevgilisini öpmelere doyamayan Kaan Yıldırım, ayak masajı yaptığı sırada kameralara yakalandı. Kısa sürede gündem olan o görüntü akıllara bir dönem arabanın içinde o zamanlar sevgilisi şimdi ise eşi olan Levent Dörter'e ayağını öptüren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i getirdi.
16.06.2023 09:56 - Son Güncelleme: 16.06.2023 10:15
Pınar Deniz'in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım'ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi.
Ama en ilgi çeken an; Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'in ayaklarına masaj yapması oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ayak masajı akıllara şimdilerde evli ve bir bebek bekleyen Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi Levent Dörter'i getirdi.
2015 yılında Levent Dörter, bir otomobilin içinde İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı ayağından öpüyordu...