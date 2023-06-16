Pınar Deniz'in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım'ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi.

Ama en ilgi çeken an; Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'in ayaklarına masaj yapması oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ayak masajı akıllara şimdilerde evli ve bir bebek bekleyen Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi Levent Dörter'i getirdi.