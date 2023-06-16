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Haberler Magazin Pınar Deniz'in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım'ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi

Pınar Deniz'in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım'ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi

Pınar Deniz'in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım'ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi. Oyuncu Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Sevgilisini öpmelere doyamayan Kaan Yıldırım, ayak masajı yaptığı sırada kameralara yakalandı. Kısa sürede gündem olan o görüntü akıllara bir dönem arabanın içinde o zamanlar sevgilisi şimdi ise eşi olan Levent Dörter'e ayağını öptüren İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i getirdi.

16.06.2023 09:56 - Son Güncelleme: 16.06.2023 10:15
Pınar Deniz’in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım’ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi

Pınar Deniz'in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım'ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi.

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Pınar Deniz’in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım’ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi

Pınar Deniz, dizisi sezon finali yapınca, tatile çıktı. Tabii ki yalnız değil, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Kaan Yıldırım ile.

Pınar Deniz’in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım’ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi

ÖNCE GÜNEŞ SONRA DENİZ KEYFİ

Bodrum'da tatil yapan ikili önce güneşlendi, sonra denize girdi. Sık sık da öpüşüp koklaştı. Birbirlerini sarıp sarmaladılar.

Pınar Deniz’in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım’ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi

Ama en ilgi çeken an; Kaan Yıldırım'ın Pınar Deniz'in ayaklarına masaj yapması oldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ayak masajı akıllara şimdilerde evli ve bir bebek bekleyen Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi Levent Dörter'i getirdi.

Pınar Deniz’in ayağına masaj yapmıştı... Kaan Yıldırım’ın o görüntüsü olay oldu akıllara İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve eşi geldi

2015 yılında Levent Dörter, bir otomobilin içinde İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ı ayağından öpüyordu...

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