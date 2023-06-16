Masterchef'te var mı yok mu merak ediliyordu böyle duyurdu "Aynı ortamda bulunmak istemedim oradaki kaosu..." Masterchef'in olay ismi Burak Kaya...
Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen şef adaylarının yarıştığı Masterchef bu sezon ilk kez All-Star formatında izleyici karşısına çıkacak. Tüm sezonlarda yarışan yarışmacıların bir kez daha Masterchef ana kadrosunda yer almak için mücadele vereceği ön elemeler başladı. Bazı yarışmacıların olmaması dikkatlerden kaçmadı. Onlardan biri Burak Kaya. Günlerdir yarışıp yarışmayacağı merak edilen Burak Kaya, sonunda bir açıklama yaptı. İşte detaylar...
16.06.2023 10:10 - Son Güncelleme: 16.06.2023 10:10
Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın final yapmasının ardından yayın hayatına başladı Masterchef 2023 All-Star.
Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın kadrosunda yer aldığı MasterChef Türkiye All Star'da Somer Şef'in yokluğu Yılmaz Öztürk ile dolduruluyor.