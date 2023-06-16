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Haberler Magazin Masterchef'te var mı yok mu merak ediliyordu böyle duyurdu "Aynı ortamda bulunmak istemedim oradaki kaosu..." Masterchef'in olay ismi Burak Kaya...

Masterchef'te var mı yok mu merak ediliyordu böyle duyurdu "Aynı ortamda bulunmak istemedim oradaki kaosu..." Masterchef'in olay ismi Burak Kaya...

Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen şef adaylarının yarıştığı Masterchef bu sezon ilk kez All-Star formatında izleyici karşısına çıkacak. Tüm sezonlarda yarışan yarışmacıların bir kez daha Masterchef ana kadrosunda yer almak için mücadele vereceği ön elemeler başladı. Bazı yarışmacıların olmaması dikkatlerden kaçmadı. Onlardan biri Burak Kaya. Günlerdir yarışıp yarışmayacağı merak edilen Burak Kaya, sonunda bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

16.06.2023 10:10 - Son Güncelleme: 16.06.2023 10:10
Masterchef’te var mı yok mu merak ediliyordu böyle duyurdu Aynı ortamda bulunmak istemedim oradaki kaosu... Masterchef’in olay ismi Burak Kaya...

Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın final yapmasının ardından yayın hayatına başladı Masterchef 2023 All-Star.

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Masterchef’te var mı yok mu merak ediliyordu böyle duyurdu Aynı ortamda bulunmak istemedim oradaki kaosu... Masterchef’in olay ismi Burak Kaya...

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın kadrosunda yer aldığı MasterChef Türkiye All Star'da Somer Şef'in yokluğu Yılmaz Öztürk ile dolduruluyor.

Masterchef’te var mı yok mu merak ediliyordu böyle duyurdu Aynı ortamda bulunmak istemedim oradaki kaosu... Masterchef’in olay ismi Burak Kaya...

Bu sezon yarıştıkları dönemlere damga vurmuş, performanslarıyla adından söz ettirmiş eski yarışmacılardan oluşan bir kadro oluşturulacak. Ancak bu isimler arasında yer almayan bazı isimler de var.

Masterchef’te var mı yok mu merak ediliyordu böyle duyurdu Aynı ortamda bulunmak istemedim oradaki kaosu... Masterchef’in olay ismi Burak Kaya...

Onlardan biri de Burak Kaya.

Masterchef’te var mı yok mu merak ediliyordu böyle duyurdu Aynı ortamda bulunmak istemedim oradaki kaosu... Masterchef’in olay ismi Burak Kaya...

Burak Kaya'nın neden MasterChef All Star'da olmadığı merak edildi.

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