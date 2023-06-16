Gelin kaynana parmak ısırtıyor "Güzeller güzeli annemiz iyi ki doğdun" Perihan Savaş'a gelini Melis Ketenci'den doğum günü kutlaması
Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'in sevgilisi Melis Ketenci ile geçtiğimiz Ocak ayında dünya evine girmişti... Günlerce konuşulan düğüne Perihan Savaş damgasını vurmuş, gelini olan iletişimi parmak ısırtmıştı. 14 Haziran'da 66 yaşına basan Perihan Savaş'a biricik gelini Melis Ketenci'den duygusal karelerle kutlama geldi. İşte detaylar...
16.06.2023 09:03 - Son Güncelleme: 16.06.2023 09:03