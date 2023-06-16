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Haberler Magazin Gelin kaynana parmak ısırtıyor "Güzeller güzeli annemiz iyi ki doğdun" Perihan Savaş'a gelini Melis Ketenci'den doğum günü kutlaması

Gelin kaynana parmak ısırtıyor "Güzeller güzeli annemiz iyi ki doğdun" Perihan Savaş'a gelini Melis Ketenci'den doğum günü kutlaması

Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'in sevgilisi Melis Ketenci ile geçtiğimiz Ocak ayında dünya evine girmişti... Günlerce konuşulan düğüne Perihan Savaş damgasını vurmuş, gelini olan iletişimi parmak ısırtmıştı. 14 Haziran'da 66 yaşına basan Perihan Savaş'a biricik gelini Melis Ketenci'den duygusal karelerle kutlama geldi. İşte detaylar...

16.06.2023 09:03 - Son Güncelleme: 16.06.2023 09:03
Gelin kaynana parmak ısırtıyor Güzeller güzeli annemiz iyi ki doğdun Perihan Savaş’a gelini Melis Ketenci’den doğum günü kutlaması

Perihan Savaş'ın gelini Melis Ketenci'den, kayınvalidesine duygusal doğum günü kutlaması.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelin kaynana parmak ısırtıyor Güzeller güzeli annemiz iyi ki doğdun Perihan Savaş’a gelini Melis Ketenci’den doğum günü kutlaması

Perihan Savaş'ın 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Melis Ketenci ile dünya evine girmişti.

Gelin kaynana parmak ısırtıyor Güzeller güzeli annemiz iyi ki doğdun Perihan Savaş’a gelini Melis Ketenci’den doğum günü kutlaması

Çiftin düğünü günlerce magazin gündemindeki yerini korumuştu.

Gelin kaynana parmak ısırtıyor Güzeller güzeli annemiz iyi ki doğdun Perihan Savaş’a gelini Melis Ketenci’den doğum günü kutlaması

Perihan Savaş ve gelini Melis Ketenci'nin arasından su sızmıyor.

Gelin kaynana parmak ısırtıyor Güzeller güzeli annemiz iyi ki doğdun Perihan Savaş’a gelini Melis Ketenci’den doğum günü kutlaması

Öyle ki Ketenci önceki gün kayınvalidesinin doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

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