RAMAZAN İMSAKİYE
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Pınar Deniz'den itiraf! 'Spiritüel ilgim var, bu yüzden en büyük hayalim...'

Pınar Deniz, son dönemin en hızlı çıkış yapan kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Aşk 101 dizisindeki Öğretmen Burcu karakteri ile dikkat çeken Pınar Deniz, daha çok vakit ayırdığı sosyal medyada artık kendini göstermeye başladı. Corona virüs nedeniyle ailesi karantinaya alınan ve bu nedenle anneannesini kaybeden Pınar Deniz, artık sosyal medyaya mesafeli olmadığını belirtip, "Önceleri kendime yakın bir mecra değildi. Sonra barışmam gerektiğini düşündüm ve son zamanlarda kullanmaya başladım" diye konuştu. "Spiritüel ilgim" var diyen oyuncu Pınar Deniz, en büyük hayalini açıkladı. İşte 26 yaşındaki Pınar Deniz'in itirafı...

05.05.2020 17:26 - Son Güncelleme: 05.05.2020 17:27
Pınar Deniz'den itiraf! 'Spiritüel ilgim var, bu yüzden en büyük hayalim...'

Pınar Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında pek bilinmeyen yönleriyle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

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Pınar Deniz'den itiraf! 'Spiritüel ilgim var, bu yüzden en büyük hayalim...'

'HAYALİM DOLAŞTIĞIM YERLERDE YAŞAMAK'
Hayalinin dünyayı dolaşmak olduğunu ve belli yerlerde yaşamak istediğini anlatan Deniz, tatil tercihleriyle ilgili olarak, "Şimdilik sadece oraları gezip geri dönüyorum. Hayalim dolaştığım yerlerde yaşamak. Avrupa'yı da seviyorum ama biraz daha Doğu'ya doğru kaydım. Daha çok böyle mistik yerleri merak ediyorum. Ayrıca spiritüel ilgim var" dedi.

Pınar Deniz'den itiraf! 'Spiritüel ilgim var, bu yüzden en büyük hayalim...'

Deniz, "Bir karakteri canlandırmadan önce ne yaparsın?" sorusuna, "Benim de ritüellerim var. Sette müzik dinlerim role hazırlanırken. O karakterin müzikleri olur ve bir çalma listesi belirlerim, onları dinlerim. Özellikle dramatik sahnelerde onları dinlerim. Sette köşeye çekilip, o karakterin ruh haline girmeye çalışırım" cevabını verdi.

Pınar Deniz'den itiraf! 'Spiritüel ilgim var, bu yüzden en büyük hayalim...'

BÜYÜK KONUŞMAYI SEVMİYORUM!'
Milliyetin haberine göre, hayatta büyük konuşmayı ve büyük sözler etmeyi sevmediğini de sözlerine ekleyen oyuncu, "Başarıyı uzun süreçte düşünmediğim için mesela o sahnede iyi hissetiysem başarmış sayılırım ya da biriyle konuştuğumda ona yardımcı olduysam o da başarı benim için.

Pınar Deniz'den itiraf! 'Spiritüel ilgim var, bu yüzden en büyük hayalim...'

Galiba büyük konuşmayı sevmiyorum, 'Hayatta bunu yaptım, başardım' gibi cümlelerim yok, yolda olduğumun farkında olduğum için" ifadesini kullandı.

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