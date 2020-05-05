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Pınar Deniz'den itiraf! 'Spiritüel ilgim var, bu yüzden en büyük hayalim...'

Pınar Deniz, son dönemin en hızlı çıkış yapan kadın oyuncuları arasında yer alıyor. Aşk 101 dizisindeki Öğretmen Burcu karakteri ile dikkat çeken Pınar Deniz, daha çok vakit ayırdığı sosyal medyada artık kendini göstermeye başladı. Corona virüs nedeniyle ailesi karantinaya alınan ve bu nedenle anneannesini kaybeden Pınar Deniz, artık sosyal medyaya mesafeli olmadığını belirtip, "Önceleri kendime yakın bir mecra değildi. Sonra barışmam gerektiğini düşündüm ve son zamanlarda kullanmaya başladım" diye konuştu. "Spiritüel ilgim" var diyen oyuncu Pınar Deniz, en büyük hayalini açıkladı. İşte 26 yaşındaki Pınar Deniz'in itirafı...

05.05.2020 17:26 - Son Güncelleme: 05.05.2020 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





