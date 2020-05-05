RAMAZAN İMSAKİYE
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Jessica Alba Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı takibe aldı

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenmesinin ardından oyunluğu bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde zayıflığı ile sosyal medyada eleştirilen Yasemin Özilhan, şimdilerde markalar için özel tasarımlar yapıyor. Paylaşımlarıyla sosyal medyada da fenomen haline gelen Yasemin Özilhan, dünyaca ünlü yıldız Jessica Alba tarafından takibe alındı.

05.05.2020 16:13 - Son Güncelleme: 05.05.2020 16:13
Jessica Alba Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı takibe aldı

İş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Jessica Alba Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı takibe aldı

Özilhan'ın paylaşımları Hollywood yıldızı Jessica Alba'nın da gözünden kaçmadı.

Jessica Alba Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı takibe aldı

Alba, Instagram hesabından Özilhan'ı takip etmeye başladı.

Jessica Alba Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı takibe aldı

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Yasemin Özilhan, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi.

Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu var.

Jessica Alba Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı takibe aldı

2008 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olmuştur.

Özilhan'ın şöhret yolculuğundaki en önemli projesi ise Doktorlar dizisydi.

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