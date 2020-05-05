Jessica Alba Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı takibe aldı

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olan Yasemin Özilhan, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlendi.

Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu var.