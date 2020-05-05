Jessica Alba Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı takibe aldı
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile 2011 yılında evlenmesinin ardından oyunluğu bırakmıştı. Geçtiğimiz günlerde zayıflığı ile sosyal medyada eleştirilen Yasemin Özilhan, şimdilerde markalar için özel tasarımlar yapıyor. Paylaşımlarıyla sosyal medyada da fenomen haline gelen Yasemin Özilhan, dünyaca ünlü yıldız Jessica Alba tarafından takibe alındı.
05.05.2020 16:13
- Son Güncelleme: 05.05.2020 16:13
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