RAMAZAN İMSAKİYE
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Gamze Özçelik bu kareyle sosyal medyayı salladı! Uğur Pektaş hamlesiyle olay yaratan Özçelik...

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan eski oyuncu-sunucu Gamze Özçelik, sosyal medyada da adından söz ettirmeye devam ediyor. 37 yaşındaki Gamze Özçelik geçtiğimiz günlerde oğlu Murathan'ın babası Uğur Pektaş'a karşı yaptığı hamle ile gündeme gelmişti. Gamze Özçelik, 4 yıl evli kaldığı Uğur Pektaş'ın mahkeme kararıyla çocuğunu görmesi yasaklamıştı. Bu haberin ardından Gamze Özçelik hakkında her şey merak edilmeye başladı. Hakkında araştırma yapanlar Gamze Özçelik'in çocukluk fotoğraflarıyla oğlu Murathan'ı yan yana görünce şaştı kaldı. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

05.05.2020 17:59 - Son Güncelleme: 05.05.2020 17:59
Gamze Özçelik bu kareyle sosyal medyayı salladı! Uğur Pektaş hamlesiyle olay yaratan Özçelik...

37 yaşındaki eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik sosyal medyanında en çok konuştuğu isimlerden biri. Gamze Özçelik'in oğlu Murathan ile çocukluk fotoğraflarını yan yana görenler şaştı kaldı. Murathan tıpkı annesi gibi. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin tatlı mı tatlı çocukluk fotoğrafları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gamze Özçelik bu kareyle sosyal medyayı salladı! Uğur Pektaş hamlesiyle olay yaratan Özçelik...

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Kimileri çocukluk hallerinden hiç uzaklaşmamış, kimileri bambaşka bir yüze bürünmüş. İşte ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Gamze Özçelik bu kareyle sosyal medyayı salladı! Uğur Pektaş hamlesiyle olay yaratan Özçelik...

EBRU GÜNDEŞ

Gamze Özçelik bu kareyle sosyal medyayı salladı! Uğur Pektaş hamlesiyle olay yaratan Özçelik...

EDA ECE

Gamze Özçelik bu kareyle sosyal medyayı salladı! Uğur Pektaş hamlesiyle olay yaratan Özçelik...

EZGİ MOLA

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