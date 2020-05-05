Gamze Özçelik bu kareyle sosyal medyayı salladı! Uğur Pektaş hamlesiyle olay yaratan Özçelik...

37 yaşındaki eski manken ve oyuncu Gamze Özçelik sosyal medyanında en çok konuştuğu isimlerden biri. Gamze Özçelik'in oğlu Murathan ile çocukluk fotoğraflarını yan yana görenler şaştı kaldı. Murathan tıpkı annesi gibi. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin tatlı mı tatlı çocukluk fotoğrafları.