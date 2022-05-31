Pınar Deniz’den araba şov! Yargı Ilgaz’ın biricik aşkı Ceylin kendinden geçti! İnstagram’ı salladı yorum yağdı ’’QUEEN’’ Daracık alanda...

Sürükleyici hikayesiyle çok konuşulan Yargı dizisi 34. bölümde sezon finali yaptı. İzleyenlerin beğenisini kazanan final tüm kategorilerde birinci oldu. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı'nın yer aldığı fenomen dizinin sezon finaline gitmesiyle birlikte ünlü oyuncu Pınar Deniz kendini gecelere attı. Yılın en'lerinin seçildiği 2022 ELLE Style Awards, dün gece birçok ünlüye ev sahipliği yaptı! Geceye Pınar Deniz şıklığı ile damga vurdu.