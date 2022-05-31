Pınar Deniz'den araba şov! Yargı Ilgaz'ın biricik aşkı Ceylin kendinden geçti! İnstagram'ı salladı yorum yağdı ''QUEEN'' Daracık alanda...
Yargı dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz şimdilerde dizilerin aranan yüzü! Ilgaz'ın biricik aşkı Ceylin karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi. Araba içerisinde fotoğraflar çektiren Pınar Deniz'e beğeni ve yorum yağdı. Hayranları ''QUEEN'', ''Kraliçe'' şeklinde yorumlarda bulundu. Daracık alanda şov yapan Deniz güzelliği ile büyüledi. İşte o fotoğraflar...
Sürükleyici hikayesiyle çok konuşulan Yargı dizisi 34. bölümde sezon finali yaptı. İzleyenlerin beğenisini kazanan final tüm kategorilerde birinci oldu. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı'nın yer aldığı fenomen dizinin sezon finaline gitmesiyle birlikte ünlü oyuncu Pınar Deniz kendini gecelere attı. Yılın en'lerinin seçildiği 2022 ELLE Style Awards, dün gece birçok ünlüye ev sahipliği yaptı! Geceye Pınar Deniz şıklığı ile damga vurdu.
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'dan sosyal meyda fenomeni Duygu Özaslan'a, güzel oyuncu Pınar Deniz'den son günlerin en çok konuşulan oyuncusu Hande Erçel'e birçok ismin şıklık yarışına girdiği Elle Stil Ödülleri'nde Pınar Deniz, Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu.